Weißenfels/MZ - Bei der Kollision eines Lkw mit einem Schilderwagen der Autobahnmeisterei auf der A9 im Burgenlandkreis sind am Dienstagvormittag die beiden Lkw-Fahrer verletzt worden. Beide wurden ins Krankenhaus eingeliefert, teilte die Autobahnpolizei in Weißenfels mit. Wegen Unfallaufnahme, Bergung und Reinigung wurde die A9 zwischen den Anschlussstellen Droyßig und Naumburg in Fahrtrichtung Berlin für etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt. Den Angaben zufolge hatten auf dem Standstreifen Reinigungsarbeiten stattgefunden, die durch den Schilderwagen abgesichert wurden. Aus bislang ungeklärter Ursache habe der 42-jährige Fahrer mit seinem Lkw nicht rechtzeitig bremsen können, er versuchte, dem Schilderwagen auszuweichen und streifte diesen mit seinem Laster.