Der Zuchtverein für die Rasse Hovawart veranstaltet im Raum Lützen die deutsche Meisterschaft für Fährtenhunde. Welche Leistung Mensch und Tier vollbringen müssen.

Von Andreas Richter 20.10.2025, 06:00
Dirk Höfer aus Großlehna hat mit seiner Hündin Bonita von der Donaustraße den zweiten Platz belegt.
Dirk Höfer aus Großlehna hat mit seiner Hündin Bonita von der Donaustraße den zweiten Platz belegt. Foto: Andreas Richter

Lützen/MZ. - Der Samstag beginnt bei strahlendem Sonnenschein an einem Feld im Örtchen Priesteblich bei Markranstädt. Es ist ein bisschen wie Schaulaufen. Hundehalter gehen mit ihren Vierbeinern den Asphalt auf und ab, begeben sich mit ihrem Tier bewusst in eine Menschengruppe. Anhand eines Chips wird die Identität des Hundes kontrolliert.