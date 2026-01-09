Die Züge des Regionalexpress RE 15 werden in den kommenden Wochen zwischen Weißenfels und Leipzig umgeleitet. Was das für konkrete Auswirkungen für die Fahrgäste hat.

Ein Regionalzug des Anbieters Abellio. Beim Regionalexpress RE15 gibt es in den kommenden Wochen wichtige Änderungen für Fahrgäste zwischen Weißenfels und Leipzig (Symbolfoto).

Weißenfels/MZ - Aufgrund von Bauarbeiten des Schienennetzbetreibers DB InfraGO werden die Züge der Regionalexpress-Linie RE 15 Leipzig–Jena–Saalfeld von Montag, 12. Januar, bis einschließlich Montag, 16. März, zwischen dem Leipziger Hauptbahnhof und Weißenfels umgeleitet. Daher entfallen in diesem Zeitraum die Halte in Leipzig-Möckern, Markranstädt und Bad Dürrenberg, teilte Regiobahnbetreiber Abellio mit. Reisende, die an diesen Orten ihre Fahrt beginnen oder dorthin fahren möchten, sollten stattdessen die Züge der S-Bahn-Linie S 6 nutzen. Da sich die Fahrtzeit wegen der Umleitung verlängert, fahren die Züge der RE 15 in diesem Zeitraum sieben Minuten früher ab Leipzig Hauptbahnhof (Minute 55 statt 02) und kommen sechs Minuten später am Hauptbahnhof in Leipzig an (Minute 01 statt 55).

Regionalzug-Umleitung bis Weißenfels: Hier erhalten Fahrgäste Infos

Weitere Informationen zu allen Fahrzeiten finden Reisende in den Verkehrsmeldungen im Internet auf https://www.abellio.de/verkehr-aktuell. Informationen zu den Fahrplanänderungen gibt es zudem an den Aushängen auf den Bahnhöfen und über die kostenfreie Abellio-Telefonhotline 0800/2235546. Fahrgäste können sich auch im Internet in der INSA-Fahrplanauskunft sowie der Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn AG über die gültigen Fahrzeiten informieren.