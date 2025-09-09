weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
Rettungseinsatz im Burgenlandkreis Quad-Fahrer erleidet in Teuchern einen allergischen Schock

Das Malheur eines Quadfahrers hat in Teuchern im Burgenlandkreis den Rettungsdienst auf den Plan gerufen. Was die Ursache gewesen ist.

09.09.2025, 15:35
Ein Quadfahrer, der im Burgenlandkreis einen allergischen Schock erlitten hatte, musste vom Rettungsdienst betreut werden (Symbolfoto). Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Teuchern/MZ - Wegen eines Quadfahrers musste in Teuchern im Burgenlandkreis der Rettungsdienst ausrücken: Laut Polizei war der Mann während der Fahrt auf seinem vierrädrigen Motorrad am Montagnachmittag von einem Insekt gestochen worden und er erlitt einen starken allergischen Schock. Deshalb habe er dringend medizinische Hilfe benötigt. Einen Unfall habe der Quadfahrer noch verhindern können, er sei schließlich in eine Klinik eingeliefert worden. Polizeibeamte kümmerten sich um die Sicherung des Fahrzeugs.