Wegen gravierender Baumängel ruhen die Sanierungsarbeiten in Weißenfels seit Monaten. Wie die Suche nach einem Ausweg vorangekommen ist.

Still ruht der „See“ an der Weißenfelser Schwimmhalle.

Weissenfels/MZ - Wegen Pfuschs am Bau ruhen die Arbeiten zur Sanierung des Weißenfelser Hallenbades seit Monaten. In den vergangenen Wochen hat Oberbürgermeister Martin Papke (CDU) mit weiteren Verantwortlichen der Stadt und Fachleuten nach einem Ausweg aus der scheinbar verfahrenen Situation gesucht. In dieser Woche hat sich der Betriebsausschuss des Sport- und Freizeitbetriebes mit der Problemzone Hallenbad befasst. Mehr als zweieinhalb Stunden lang haben die Mitglieder mit rund zwanzig Bürgern über die aktuelle Situation diskutiert. Die MZ fasst Antworten auf drängende Fragen zusammen.