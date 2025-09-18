Das Sankt-Georg-Stift in Teuchern feiert 20-jähriges Bestehen. Warum das Pflegeheim als Leuchtturm-Projekt gilt und wie die Stadt jetzt auf den steigende Bedarf reagiert.

Bewohner im Sankt-Georg-Stift werden aktiv in den Alltag eingebunden: Hier bereitet Waltraud Kaul (r.) mit Alltagsbegleiterin Jana Hoppe einen Salat zu.

Teuchern - Das Gemüse ist schon fertig geschnitten. Jetzt hackt Waltraud Kaul frische Kräuter für den Salat. „Ich brauche einfach die Betätigung“ sagt die 79-Jährige und lächelt. Seit fast zwei Jahren wohnt sie in dem Pflegeheim St. Georg in Teuchern. Sie ist eine von 40 Bewohnern, die in der Diakonie-Einrichtung betreut werden. Und damit habe sie großes Glück. Denn: „Unsere Kapazitäten sind voll ausgelastet, es gibt Wartelisten für Plätze“, sagt Doreen Röhr.