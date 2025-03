Gegen den geplanten Neubau eines Großgefängnisses in Weißenfels hat ein Anwohner eine Petition gestartet. Auf welcher Plattform diese läuft.

Petition gegen Gefängnis-Neubau in Weißenfels gestartet

Weißenfels/MZ - Gegen das geplante Großgefängnis in Weißenfels nahe dem Ortsteil Langendorf formiert sich weiter Widerstand. Am Sonntag hat der Anwohner Stefan Bergmann über die Internetplattform Change.org eine Petition gestartet, um den Bau der Haftanstalt in Weißenfels zu verhindern. Als Elternteil sorge er sich um „die Sicherheit unserer Kinder und Mitbürger sowie um den Wert unserer Grundstücke“, erklärt der Anwohner seine Ablehnung gegen das Vorhaben.

Petition gegen Knast in Weißenfels hat bereits Hunderte Unterzeichner

Schon einen Tag nach dem Start der Petition hat diese Hunderte Unterzeichner. „Ich möchte keine Straftäter in meiner Nachbarschaft“, hat eine Unterstützerin ihre Unterschrift unter der Petition beispielsweise erklärt. Eine andere Unterstützerin warf den beteiligten Politikern unter anderem Intransparenz bei dem Wechsel des geplanten Baustandorts von Halle-Tornau nach Weißenfels-Langendorf vor.

Initiator Stefan Bergmann hat als erstes Ziel für seine Petition das Sammeln von 1.000 Unterstützern formuliert. Bis Montagabend war dieses Ziel schon beinahe erreicht. Am Montagabend hat es im Weißenfelser Kulturhaus auch eine Informationsveranstaltung zu dem geplanten Großgefängnis gegeben, um das die Kommunen Halle und Weißenfels derzeit ringen. Wegen des großen Interesses seitens der Bevölkerung war die Veranstaltung von Langendorf ins Weißenfelser Kulturhaus verlegt worden.