Passen, Dribbeln, Werfen: Syntainics MBC Trainingscamp auf dem Markt Weißenfels

Der Weißenfelser Marktplatz hat sich am Montag in ein großes Trainingsgelände verwandelt. Dank des heimischen Basketballbundesligisten Syntainics MBC sind mehr als fünf Dutzend Schulkinder aus Weißenfels und Umgebung im Alter zwischen sechs und 14 Jahren ordentlich ins Schwitzen gekommen. „MBC Urban Swing“ hat der Verein den Schnupperkurs getauft und er soll keine Eintagsfliege bleiben.

„Die Idee dahinter ist, den Kindern die Sportart schmackhaft zu machen“, erklärt Christoph Bär. Er ist Nachwuchstrainer bei dem Profiverein und betreut schwerpunktmäßig Schulen. Dort ist im Vorfeld für das Training geworben worden. Das hat neben mehreren Stationen mit Schwerpunkten wie Passen, Dribbling oder Wurfstation auch noch ein kleines Turnier in den verschiedenen Altersklassen umfasst.

Bei den Kleinen kam das Angebot der Großen gut an. „Ich habe bis jetzt nur positives Feedback erhalten“, sagt Christoph Bär nach der Veranstaltung. Darum soll die mit Hilfe von verschiedenen Sponsoren ermöglichte Veranstaltung auch im kommenden Jahr wieder stattfinden. Dann möchte man sie aber in den Sommer legen. Um noch mehr Kinder an Bord zu haben. Denn aufgrund der Ferien haben viele Jungen und Mädchen, die eigentlich mitmachen wollten, passen müssen. Platz geboten hätte das Trainingscamp im Wohnzimmer von Weißenfels nämlich sogar für ganze 150 Kinder.