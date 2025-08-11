Mekka für Oldtimer-Fans Hunderte Motorrad-Liebhaber pilgern am Sonntag nach Großkorbetha
In Großkorbetha im Burgenlandkreis fand am Wochenende zum fünften Mal der „Motorrad-Klassik-Sonntag“ statt und lockte zahlreiche Teilnehmer auf Mopeds und Motorrädern an. Was sie dort erlebten.
Aktualisiert: 12.08.2025, 07:00
Großkorbetha - Lack und Chrom blinken in der Sonne, das Knattern der Motoren bildet die Soundkulisse im Pfarrgarten in Großkorbetha. Dort fand am Sonntag der fünfte Motorrad-Klassik-Sonntag statt. Aus dem ganzen Burgenlandkreis sowie dem Leipziger Umland strömten ab den frühen Morgenstunden Oldtimer- Liebhaber mit ihren teils historischen Maschinen heran.