  4. Oldtimer und Motorräder begeistern Besucher im Burgenlandkreis

Mekka für Oldtimer-Fans Hunderte Motorrad-Liebhaber pilgern am Sonntag nach Großkorbetha

In Großkorbetha im Burgenlandkreis fand am Wochenende zum fünften Mal der „Motorrad-Klassik-Sonntag“ statt und lockte zahlreiche Teilnehmer auf Mopeds und Motorrädern an. Was sie dort erlebten.

Von Meike Ruppe-Schmidt Aktualisiert: 12.08.2025, 07:00
Torsten Busch (l.) und Ralf Woyack organisierten das Motorrad-Treffen „Motorrad-Klassik-Sonntag“ im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt, das einer Zeitreise durch die Geschichte der Fahrzeuge anmutet. Foto: Meike Ruppe-Schmidt

Großkorbetha - Lack und Chrom blinken in der Sonne, das Knattern der Motoren bildet die Soundkulisse im Pfarrgarten in Großkorbetha. Dort fand am Sonntag der fünfte Motorrad-Klassik-Sonntag statt. Aus dem ganzen Burgenlandkreis sowie dem Leipziger Umland strömten ab den frühen Morgenstunden Oldtimer- Liebhaber mit ihren teils historischen Maschinen heran.