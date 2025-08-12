Zum Kobermännchenfest Anfang September wird es erstmals ein Nahverkehrsangebot aus den Sangerhäuser Ortsteilen in die Kernstadt geben. Was die Stadt genau vorhat.

Erstmals kostenlose Shuttle-Busse in Sangerhausen - wie viele Fahrten geplant sind

Sven Mehlhase, Mitglied des Ortschaftsrats, hängt in Lengefeld den Fahrplan für die Sonderfahrten zum Kobermännchenfest aus.

Sangerhausen/MZ. - Die ersten Fahrpläne hängen bereits: Zum Sangerhäuser Kobermännchenfest (5. bis 7. September) wird es erstmals kostenlose Shuttle-Busse aus den Ortsteilen in die Kernstadt geben. Das kündigte Oberbürgermeister Torsten Schweiger (CDU) an. Die Sonderbusse sind für die Ortschaften gedacht, die an den Wochenenden kaum oder gar nicht an den öffentlichen Nahverkehr angebunden sind, wenn man von den ganz neuen On-Demand-Bussen (Bedarfsbussen) einmal absieht. Die sind erst seit wenigen Tagen in MSH am Start.