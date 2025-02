Weißenfels - Einen Neujahrsempfang der etwas anderen Art hat die Landtagsfraktion der Partei Die Linke am Montag in Weißenfels gefeiert: Statt mit Sekt und Schnittchen im Landtag warteten Fraktionsvorsitzende Eva von Angern und ihre Kollegen mit Musik und „heißer Suppe gegen soziale Kälte“, so das Motto der Veranstaltung, in der Fußgängerzone auf. Viel nachhaltiger sei das, und bürgernäher sowieso, gab die Politikerin Auskunft.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.