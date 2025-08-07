Der erste Abschnitt der Bauarbeiten im Weißenfelser Ortsteil sollte zum Jahresende abgeschlossen sein. Doch nun gab es eine böse Überraschung.

Neues Gemeindehaus wird später fertig - Das ist der Grund dafür

Das ehemalige Gemeindeamt in Reichardtswerben ist derzeit eine Baustelle.

Reichardtswerben/MZ. - Der erste Abschnitt des Umbaus des ehemaligen Gemeindeamtes in Reichardtswerben kann nicht wie ursprünglich geplant zum Ende dieses Jahres abgeschlossen werden. Darüber hat die Stadt auf MZ-Anfrage informiert. Das Gebäude in der Ernst-Thälmann-Straße soll zu einem Dorfgemeinschaftshaus mit Veranstaltungsraum und Lesecafé umgestaltet werden. Zudem sollen zusätzliche Räume für die Mitglieder der benachbarten Feuerwehr entstehen.