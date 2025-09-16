Christian Zeidler setzt in seiner neuen Vimodrom-Fitnessstudio in der Naumburger Straße in Weißenfels auf ein Trainingskonzept, das mit Vibrationstechnik arbeitet.

Christian Zeidler hat in Weißenfels ein neues Vimodrom-Fitnessstudio eröffnet. Die Coaches Anika Zeidler (r.) un d Jennifer Ho betreuen die Nutzer.

Weißenfels - Zweimal zehn Minuten Training pro Woche, um fit zu bleiben – reicht das? Ja, versichert Christian Zeidler. Der 43-Jährige, der seit zweieinhalb Jahren Gesellschafter des Mitteldeutschen Basketballclubs Syntainics MBC ist, hat jetzt in der Naumburger Straße in Weißenfels ein sogenanntes Vimodrom-Fitness-Studio eröffnet.