  Trainieren wie in der Raumfahrt: Neues Fitnessstudio versetzt Weißenfelser in Schwingung

Christian Zeidler setzt in seiner neuen Vimodrom-Fitnessstudio in der Naumburger Straße in Weißenfels auf ein Trainingskonzept, das mit Vibrationstechnik arbeitet.

Von Meike Ruppe-Schmidt 16.09.2025, 10:00
Christian Zeidler hat in Weißenfels ein neues Vimodrom-Fitnessstudio eröffnet. Die Coaches Anika Zeidler (r.) un d Jennifer Ho betreuen die Nutzer.
Christian Zeidler hat in Weißenfels ein neues Vimodrom-Fitnessstudio eröffnet. Die Coaches Anika Zeidler (r.) un d Jennifer Ho betreuen die Nutzer. Foto: Meike Ruppe-Schmidt

Weißenfels - Zweimal zehn Minuten Training pro Woche, um fit zu bleiben – reicht das? Ja, versichert Christian Zeidler. Der 43-Jährige, der seit zweieinhalb Jahren Gesellschafter des Mitteldeutschen Basketballclubs Syntainics MBC ist, hat jetzt in der Naumburger Straße in Weißenfels ein sogenanntes Vimodrom-Fitness-Studio eröffnet.