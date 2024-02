Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weißenfels - Voller Parkplatz und volle Gänge - die Wiedereröffnung des Lidl-Marktes in der Merseburger Straße in Weißenfels hat am Donnerstag viele Kunden in den Markt angelockt. Der Discounter hat neben Sonderangeboten und kleinen Häppchen auch mit einer besonderen Benefizaktion gelockt. Der Vertreter des Weißenfelser Oberbürgermeisters Martin Papke (CDU), Steve Mämecke, hat für eine knappe halbe Stunde seinen Rathausstuhl gegen einen Sitz an der Kasse eingetauscht. Alle Einnahmen, die Lidl mit ihm über das Band zieht, will der Konzern anschließend an eine Kindereinrichtung in Weißenfels spenden.