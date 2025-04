Die Vorbereitungen für umfangreiche Bauarbeiten sind in vollem Gange. Was der Vorsitzende des Bürgervereins darüber erzählen kann.

Neuer Bildungscampus in Weißenfels - So geht es dort voran

Weißenfels/MZ. - Aller zwei Wochen hat Olaf Brückner einen spannenden Termin. Dann sitzt der Vorsitzende des Weißenfelser Bürgervereins Kloster St. Claren mit an einem langen Tisch, an dem Fachleute ein großes Projekt voranbringen: den neuen Bildungscampus. Einen Gebäudekomplex am Rosalskyweg, der Alt- und Neubau verbindet und in dem künftig Goethegymnasium, Musikschule, Volkshochschule und eben der Klosterverein Platz finden sollen.