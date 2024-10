Die Hohenmölsener Schule will Kreativität und Medienkompetenz stärken. Welcher Profilzweig ab kommendem Schuljahr geplant ist.

Neue Ideen am Gymnasium: Schüler sollen Roboter bauen

Ein Blick auf das Gebäude des Gymnasiums in Hohenmölsen

Hohenmölsen/MZ. - Am Hohenmölsener Agricolagymnasium sollen junge Leute ab kommendem Schuljahr das Abitur mit einem besonderen Profil ablegen können. „Unsere Schule will spezielle Bildungsangebote auf den Gebieten Kreativität sowie Medienproduktion und -praxis unterbreiten“, kündigt Schulleiter Frank Hoffmann an. Derzeit laufe das Genehmigungsverfahren für den besonderen Profilzweig. Er rechne mit einer Genehmigung zunächst für die kommenden acht Schuljahre.