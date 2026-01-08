Wenig Grundstücke sind in dem Neubaugebiet „Am Gymnasium“ in Hohenmölsen bisher verkauft. Woran das liegen könnte.

Hohenmölsen/MZ. - Wer auf Immobilienportalen im Internet nach Grundstücken im neuen Wohngebiet „Am Gymnasium“ in Hohenmölsen sucht, wird bislang nicht fündig. Keine Inserate, keine Eckdaten, keine Preise. Dabei ist die Vermarktung eigentlich längst angelaufen: Die Wohnwert Hohenmölsen, ein Tochterunternehmen des Bergbaukonzerns Mibrag, ist dafür verantwortlich. Sichtbar wurde dies zuletzt nur im aktuellen Amtsblatt der Stadt. Dort erschien eine kleine Anzeige, die darauf hinwies, dass noch Grundstücke verfügbar sind.