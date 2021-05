Nach Corona-Protesten am Weißenfelser Markt: Darum hat die Polizei nicht eingegriffen

Weissenfels - Die Polizei hat auf die jüngsten „Spaziergänge für Grundrechte“ auf dem Weißenfelser Marktplatz nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit reagiert. Darauf hat die Polizeiinspektion Halle am Mittwoch auf MZ-Anfrage verwiesen. Am Dienstagabend hatten sich zeitweise bis zu 200 Personen im Stadtzentrum Weißenfels versammelt, um ein Zeichen gegen die Corona-Beschränkungen zu setzen. Die Versammlung war nicht angemeldet. Zum Teil wurde gegen geltende Abstandsregelungen verstoßen. Die Polizei war vor Ort, schritt jedoch nicht ...

Die Polizei hat auf die jüngsten „Spaziergänge für Grundrechte“ auf dem Weißenfelser Marktplatz nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit reagiert. Darauf hat die Polizeiinspektion Halle am Mittwoch auf MZ-Anfrage verwiesen. Am Dienstagabend hatten sich zeitweise bis zu 200 Personen im Stadtzentrum Weißenfels versammelt, um ein Zeichen gegen die Corona-Beschränkungen zu setzen. Die Versammlung war nicht angemeldet. Zum Teil wurde gegen geltende Abstandsregelungen verstoßen. Die Polizei war vor Ort, schritt jedoch nicht ein.

„In Abwägung der Situation vor Ort wurde durch die Versammlungsbehörde und die Polizei entschieden nicht einzuschreiten“, heißt es in einer Stellungnahme des für die Genehmigung von Versammlungen zuständigen Landkreises. Der Weißenfelser Oberbürgermeister Robby Risch (parteilos) hatte sich nach eigenem Bekunden am Dienstagabend ein Bild vor Ort verschafft.



Oberbürgermeister: Protestler am Dienstag vertreten nicht die Mehrheit in Weißenfels

Im Unterschied zum Treffen am Montag habe sich am Dienstag eine „völlig andere Personengruppe“ auf dem Markt aufgehalten, so Risch gegenüber der MZ. Nach seiner Einschätzung hat der Teilnehmerkreis nicht die Meinung der Mehrheit der Weißenfelser Bevölkerung repräsentiert. Risch weiter:



„Natürlich ist in Anbetracht der Fallzahlen die weitere Notwendigkeit einzelner Maßnahmen nicht mehr vermittelbar. Die bereits bekannten Lockerungsmaßnahmen von Bund und Ländern erkennen dies an.“ Am Mittwochabend fand auf dem Weißenfelser Marktplatz keine weitere Zusammenkunft nach dem Muster der vergangenen beiden Tage statt. (mz)