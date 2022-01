Nach Axt-Attacke in Weißenfels: Verdächtiger schweigt weiter

Weißenfels/MZ - Nach der tödlichen Axt-Attacke auf einen 53-Jährigen am Mittwochabend in Weißenfels schweigt der 23-jährige Tatverdächtige weiter. Das sagte Oberstaatsanwalt Hans-Jürgen Neufang am Freitag auf MZ-Nachfrage. So bleiben die Hintergründe des Dramas weiter unklar.

Der Tatverdächtige, bei dem es sich um den Sohn der Lebensgefährtin des Opfers handelt, sitze momentan in Halle in U-Haft. Gegen ihn wird wegen Totschlags ermittelt. Er hatte in einem Garten in der Straße „Am Bad“ in Weißenfels am Mittwochabend den Weißenfelser attakiert und getötet. Der 23-jährige Tatverdächtige war zunächst geflüchtet, hatte sich dann aber gestellt. Die Polizei verhaftete ihn daraufhin.