Mann aus Weißenfels mit Axt erschlagen: Nachbar schildert dramatische Szenen

Das Gartengrundstück in der Straße Am Bad, in dem sich am Mittwochabend eine tödliche Auseinandersetzung ereignet hat.

Weissenfels/MZ - Vögel zwitschern in den kahlen Bäumen, ein Nadelbaum ist noch liebevoll mit Weihnachtskugeln geschmückt, auf der Spitze ein funkelnder Stern. Das Wasser im Pool steht ruhig. Kaum vorstellbar, dass sich in dem idyllischen Garten mit Häuschen nahe des Weißenfelser Bahnhofs kurz zuvor eine Tragödie ereignet hat. In einer der drei Parzellen in der Straße Am Bad ist am Mittwochabend ein 53-jähriger Mann umgebracht worden.