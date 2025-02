Deuben/Zeitz/MZ. - Das Deubener Bergbaumuseum hält zahlreiche Exponate bereit, die an die Bergbaugeschichte des Burgenlandkreises erinnern und darüber informieren. Soll die gesamte Sammlung ins nur rund 200 Meter entfernte Deubener Werk verlegt werden, wenn sich die Pläne für ein Mitteldeutsches Bergbaumuseum bewahrheiten? Das könnte man jedenfalls aus der dazu in Auftrag gegebenen Machbarkeitsstudie herauslesen, in der es heißt: „Perspektivisch soll die Sammlung des Bergbaumuseums in den neu entstehenden Hauptstandort im Burgenlandkreis integriert werden.“

