Machbarkeitsstudie zu Verbund von Einrichtungen, die an den Bergbau erinnern, vorgestellt: In welche Zeitzer Standorte wie viele Millionen Euro fließen könnten.

Alttröglitz/MZ - Wenn voraussichtlich 2034 der Kohleabbau im Burgenlandkreis eingestellt wird, soll trotzdem weiterhin an diese lange Tradition mit hohem kulturellen Wert erinnert werden. Die Pläne für ein Mitteldeutsches Bergbaumuseum, welches dabei als Verbund Standorte im Burgenlandkreis und im Landkreis Mansfeld-Südharz umfassen soll, nehmen nun allmählich Gestalt an. Die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie, die im Laufe des Jahres dazu durchgeführt wurde und rund 200.000 Euro gekostet hat, wurden am Dienstag im Hyzet-Kultur- und Kongresszentrum in Alttröglitz vorgestellt. Die MZ fasst die wichtigsten Punkte aus der Studie sowie einer Pressekonferenz dazu zusammen.