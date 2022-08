Mülltonnen brennen: Hohenmölsener Feuerwehr muss in einer Nacht dreimal ausrücken

Hohenmölsen/MZ - Ein mutmaßlicher Brandstifter hat die Ortsfeuerwehr Hohenmölsen in der Nacht zu Donnerstag auf Trab gehalten. Ganze drei Mal mussten die Kameraden ausrücken, weil im Stadtgebiet Mülltonnen brannten. Kurz nach 23 Uhr, gegen 2 Uhr und kurz nach 5 Uhr heulte in der Nacht die Sirene in der Drei-Türme-Stadt, weil in der Erich-Weinert-Straße, am Wendehammer und im Karl-Liebknecht-Ring Mülltonnen brannten, wie Stadtwehrleiter Lars Schmoranzer am Donnerstag auf MZ-Nachfrage mitteilte.

„Jeweils im Drei-Stunden-Takt brannte eine Mülltonne. Da hatte wohl jemand Langeweile und wollte die Feuerwehr ärgern“, sagte er. Die brennenden Mülltonnen konnten gelöscht werden, laut Polizei entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.