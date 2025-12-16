Leben im Alter im Burgenlandkreis Mitten im Advent: Warum einige Senioren im Betreuten Wohnen in Weißenfels sauer sind
Mieter im „Service-Wohnen“ der Weißenfelser Wohnungsgesellschaft WVW reagieren emotional auf einen Dienstleisterwechsel. Was dieser für einige Senioren bedeutet und wie sie nach Hilfe suchen.
16.12.2025, 06:00
Weißenfels/MZ - Tische sind mit Adventsgestecken und weihnachtlichen Servietten dekoriert. Männer und Frauen sitzen an der festlichen Tafel und unterhalten sich. Das wirkt gemütlich und vertraut – aber der schöne Schein in dem Haus am Weißenfelser Lutherplatz trügt.