Mieter im „Service-Wohnen“ der Weißenfelser Wohnungsgesellschaft WVW reagieren emotional auf einen Dienstleisterwechsel. Was dieser für einige Senioren bedeutet und wie sie nach Hilfe suchen.

Mitten im Advent: Warum einige Senioren im Betreuten Wohnen in Weißenfels sauer sind

Leben im Alter im Burgenlandkreis

Vorweihnachtlicher Seniorentreff im Rahmen des „Service-Wohnens“ des DRK am Lutherplatz: Trotz der guten Stimmung herrscht unter den Anwesenden teils auch Missmut wegen des bevorstehenden Wechsels des Betreuungsdienstleisters.

Weißenfels/MZ - Tische sind mit Adventsgestecken und weihnachtlichen Servietten dekoriert. Männer und Frauen sitzen an der festlichen Tafel und unterhalten sich. Das wirkt gemütlich und vertraut – aber der schöne Schein in dem Haus am Weißenfelser Lutherplatz trügt.