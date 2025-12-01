weather wolkig
Der Bericht des Landesrechnungshofes zum Hallenbad-Desaster in Weißenfels offenbart viele Verfehlungen in der Stadt. Wie hoch der Schaden ist und wer dafür in Regress genommen werden könnte.

Von Alexander Kempf 01.12.2025, 18:16
Das Weißenfelser Hallenbad: Obwohl Millionen von Euro in die Sanierung gesteckt worden sind, steht es wegen Baupfuschs seit Jahren leer.
Das Weißenfelser Hallenbad: Obwohl Millionen von Euro in die Sanierung gesteckt worden sind, steht es wegen Baupfuschs seit Jahren leer. Foto: Andreas Richter

Weissenfels/MZ. - Der Stadt Weißenfels ist bei der gescheiterten Sanierung der Schwimmhalle in der Karl-Hoyer-Straße ein Millionen-Schaden entstanden. So lautet das Fazit der Prüfer des Landesrechnungshofes in ihrem Bericht, der unlängst in einer Sondersitzung den Weißenfelser Stadträten im Kulturhaus vorgestellt worden ist.