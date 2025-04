Milliarden an Verschlüssen und eine neue Straße in Aussicht

Rossbach/Weissenfels/MZ. - Vom „größten Werk für Preform,s in Europa, und das in so einem kleinen Ort“, sprach Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) am Freitagnachmittag bei einem Besuch des MEG-Werkes in Roßbach (Saalekreis), der der Einladung der Weißenfelser CDU-Landtagsabgeordneten Elke Simon-Kuch gefolgt war. Preforms sind sogenannte Flaschenvorformlinge, also Rohlinge. Rund zwei Milliarden Stück werden dort nach Angaben von Werksleiter Jörg Muschter pro Jahr produziert. Hinzu kommen circa drei Milliarden Schraubverschlüsse für die Flachen, die beispielsweise mit den Getränkemarken Saskia, Freeway und Schlossblick befüllt werden.