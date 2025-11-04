Der Tagewerbener Hort möchte die Kinder „fit für die Zukunft“ machen und hat damit beim Revierpionier-Wettbewerb gewonnen. Was neben gesundem Essen noch alles zum Projekt zählt.

Mehr als nur kleine Brötchen backen: Was Knirpse an Tagewerbener Hort fürs Leben lernen

Die Hortkinder aus Tagewerben und Reichardtswerben backen im Rahmen des Revierpionierprojekts ...

Tagewerben/MZ. - Bis Weihnachten ist es zwar noch ein bisschen hin, doch Eltern und Großeltern aus Tagewerben und Reichardtswerben können bereits darauf hoffen, bei der Zubereitung von Plätzchen und Ähnlichem tatkräftige Unterstützung von ihren Schützlingen zu erhalten. Denn dass sie backen können, haben die Knirpse des Tagewerbener Horts „An der Mühle“ in den vergangenen Wochen zuhauf bewiesen.