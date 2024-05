Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weißenfels/MZ. - Im Norden der Stadt Weißenfels bahnt sich eine Mega-Investition an. Die Terra Project Holding GmbH will auf einem Gewerbegebiet an der Tagewerbener Straße/Bundesstraße 176 ein 100-Megawatt-Rechenzentrum errichten. Nach Angaben des Unternehmens mit Sitz in Berlin soll dafür „mindestens ein mittlerer dreistelliger Millionen-Betrag“ investiert werden.