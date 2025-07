Neuer Betreiber, neues Konzept Nach Fäkalien-Affäre auf der Alten Landebahn - Trödelmarkt in Dessau steht vor Comeback

2023 ließ der Betreiber eines Trödelmarkts auf der Alten Landebahn in Dessau Fäkalien in einer Grube versickern - und kam danach nicht mehr recht auf die Füße. Nun gibt es einen neuen Betreiber, der begeistert vom Areal ist und im August loslegt. Was dieser vorhat.