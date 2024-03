Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Markröhlitz/MZ - Diesen Karsamstag wird Dirk Glotz wohl nicht so schnell vergessen. Immerhin vollendet sich an diesem Tag ein entscheidendes Kapitel einer langen Geschichte. Während des Gottesdienstes am Nachmittag wird der Vorsitzende des Fördervereins Dorfkirche Markröhlitz die Bronzeglocke des Gotteshauses zum ersten Mal elektrisch per Knopfdruck läuten. „Das wird auf jeden Fall ein ganz besonderer Moment“, weiß er schon jetzt.