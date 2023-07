In Weißenfels schlagen Zeugen Alarm, weil ein Mann in einen Altkleidercontainer geklettert ist. Streifenbeamte beenden sein Treiben. Was das für Konsequenzen für den Sammler hat.

Weißenfels/MZ - Ein Mann, der sich am Montagmorgen an einem Altkleidercontainer im Röntgenweg in Weißenfels Bekleidung organisieren wollte, muss sich wegen Diebstahls verantworten. Laut Polizeirevier wird gegen ihn nun ermittelt. Demnach hatten Zeugen gemeldet, dass der Mann in den Container geklettert war und Kleidungsstücke herausgeworfen hatte. Dann habe er sie sortiert und einige Teile in eine Tüte zum Mitnehmen gepackt. Beamte beendeten das Treiben.