  4. Wintersturm legt Essenslieferung lahm: Lützens Bürgermeister versorgt Kita-Kinder während Wintereinbruch

Wintersturm legt Essenslieferung lahm Lützens Bürgermeister versorgt Kita-Kinder während Wintereinbruch

Wegen der anhaltenden Wetterlage konnten Essenslieferungen in den Kitas und Schulen im Burgenlandkreis teils nicht ankommen. Wie Lützen das löst.

Von Katharina-Luise Kittler und Lena Winkler 09.01.2026, 13:32
Für die Kita-Kinder gab es Nudeln mit Tomatensauce und Würstchen, organisiert von Lützens Bürgermeister Mirko Kother (Bürgerliste).
Für die Kita-Kinder gab es Nudeln mit Tomatensauce und Würstchen, organisiert von Lützens Bürgermeister Mirko Kother (Bürgerliste).

Lützen/MZ. - Der Wintersturm „Elli“ sorgt für viel Chaos auf den Straßen im Burgenlandkreis. Auch die LKW der Essenslieferanten, die etwa Kitas, Schulen und Pflegeheime versorgen, kamen zum Teil nicht an ihr Ziel. Unter dem Motto „Not macht erfinderisch“ kümmerte sich Lützens Bürgermeister Mirko Kother (Bürgerliste) kurzerhand selbst um eine warme Mahlzeit für die Kita-Kinder.