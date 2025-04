Lützen - Den Sportplatz an der Merseburger Straße wieder in einen nutzbaren Zustand zu versetzen, ist Ziel der Stadt Lützen. Nachdem in den letzten Jahren bereits an den Grundschulstandorten Großgörschen und Rippach jeweils rund 100.000 Euro in die Ertüchtigung von Weitsprunggrube und 100-Meter-Laufbahn geflossen sind, soll nun auch in Lützen investiert werden, heißt es aus dem Rathaus.

