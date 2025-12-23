Lützen will Fördermittel: Welche drei Projekte die Stadt ins Rennen um die „Sportmilliarde“ schicken wird

Über einen Kunstrasen ähnlich wie auf diesem Symbolfoto verfügt auch der Sportplatz im Lützener Ortsteil Zorbau. Doch der Belag ist nach Jahren arg beansprucht und muss erneuert werden.

Lützen - Der Sportplatz in Lützen – genauer gesagt die Laufbahn und die Weitsprunggrube –, der Kunstrasenplatz in Zorbau und die sanitären Anlagen in der Turnhalle Großgörschen stehen auf dem Wunschzettel der Stadt Lützen. Dieser geht aber nicht an den Weihnachtsmann, sondern an die entsprechenden Stellen in der Bundespolitik.