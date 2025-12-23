weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Weißenfels
    4. >

  4. „Sportmilliarde“ für drei Objekte: Lützen will Fördermittel: Welche drei Projekte die Stadt ins Rennen um die „Sportmilliarde“ schicken wird

„Sportmilliarde“ für drei Objekte Lützen will Fördermittel: Welche drei Projekte die Stadt ins Rennen um die „Sportmilliarde“ schicken wird

Lützen nimmt Fördermittel ins Visier

Von Martin Schumann 23.12.2025, 14:11
Über einen Kunstrasen ähnlich wie auf diesem Symbolfoto verfügt auch der Sportplatz im Lützener Ortsteil Zorbau. Doch der Belag ist nach Jahren arg beansprucht und muss erneuert werden.
Über einen Kunstrasen ähnlich wie auf diesem Symbolfoto verfügt auch der Sportplatz im Lützener Ortsteil Zorbau. Doch der Belag ist nach Jahren arg beansprucht und muss erneuert werden. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Lützen - Der Sportplatz in Lützen – genauer gesagt die Laufbahn und die Weitsprunggrube –, der Kunstrasenplatz in Zorbau und die sanitären Anlagen in der Turnhalle Großgörschen stehen auf dem Wunschzettel der Stadt Lützen. Dieser geht aber nicht an den Weihnachtsmann, sondern an die entsprechenden Stellen in der Bundespolitik.