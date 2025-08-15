Erhöhung der Elternbeiträge in Lützen Lützen ringt um Kita-Gebühren
In Lützen wird hart über die geplante Erhöhung der Elternbeiträge für die Kindertagesstätten diskutiert. Welche Lösung sich die Beteiligten wünschen und was die Verwaltung nun vorschlägt.
15.08.2025, 06:39
Lützen - Wie geht es weiter in der Kontroverse um die geplante Erhöhung der Kita-Gebühren in Lützen? Nachdem der Stadtrat – federführend die drei Fraktionen CDU/FDP/Krößmann, SPD und Wir für Lützen – einen bereits ausgehandelten Kompromiss in letzter Minute hatten platzen lassen, läuft nun im Hintergrund die Kommunikation auf Hochtouren.