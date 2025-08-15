In Lützen wird hart über die geplante Erhöhung der Elternbeiträge für die Kindertagesstätten diskutiert. Welche Lösung sich die Beteiligten wünschen und was die Verwaltung nun vorschlägt.

Das Lützener Rathaus. In der Stadt wird derzeit heftig über die geplante Eröhnung der Kita-Gebühren debattiert.

Lützen - Wie geht es weiter in der Kontroverse um die geplante Erhöhung der Kita-Gebühren in Lützen? Nachdem der Stadtrat – federführend die drei Fraktionen CDU/FDP/Krößmann, SPD und Wir für Lützen – einen bereits ausgehandelten Kompromiss in letzter Minute hatten platzen lassen, läuft nun im Hintergrund die Kommunikation auf Hochtouren.