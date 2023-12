Das Stadtwappen von Hohenmölsen schmückt in entzerrter Form die Stützwände vor dem neuen Wohnhaus, was gerade gebaut wird.

Hohenmölsen/MZ. - Ein echter Hingucker entsteht dieser Tage an einer Reihe an Stützwänden am Altmarkt in Hohenmölsen. Der Fassadenkünstler Tino Schneider aus Groitzsch bei Leipzig ist seit ein paar Tagen dabei, ein Bildnis entstehen zu lassen. Dieses soll eine entzerrte Version des Hohenmölsener Stadtwappens zeigen. Was hinter der Aktion steckt? Thomas Kalisch, Vorsitzender der Hohenmölsener Wohnungsgenossenschaft „Frohe Zukunft“, kann diese Frage beantworten. Die Stützwände gehören zu einem Stadthaus, das die Genossenschaft gerade am Altmarkt baut. Daneben soll im Anschluss noch ein Fächerbau entstehen – insgesamt 13 neue Wohnungen sind geplant.