Weissenfels/MZ - Anlässlich des Welt-Aids-Tages am 1. Dezember bietet das Gesundheitsamt des Burgenlandkreises kostenlose HIV-Tests (Foto) an. Wie das Landratsamt erst am Donnerstag mitteilte, können die Tests an diesem Freitag 9 bis 12 Uhr in der Behörde in der Schönburger Straße 41 in Naumburg (Haus II, Zimmer 2.027) wahrgenommen werden. Eine Anmeldung dazu ist nicht notwendig. Vor Ort liege zudem Informationsmaterial aus. Laut Landratsamt leben in Deutschland rund 91.000 Menschen mit dem HI-Virus. 2022 steckten sich rund 2.500 Menschen an. Seit Beginn der Epidemie in den 1980er-Jahren starben weltweit mehr als 40 Millionen Menschen an von HIV ausgelösten Erkrankungen, die man Aids nennt. Mit einer HIV-Therapie lasse sich Aids verhindern und so könnten infizierte Menschen heute gut und lange leben.