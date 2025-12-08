Seit fast zehn Jahren hat Weißenfels die Elternbeiträge für Kindertagesstätten nicht angefasst. Warum eine Erhöhung aus Sicht der Stadt jetzt unvermeidlich ist.

Kita-Platz in Weißenfels wird teurer - Das sind die neuen Beiträge

Für einen Kita-Platz müssen die Eltern in Weißenfels ab kommendem Jahr mehr Geld bezahlen.

Weißenfels/MZ. - Die Ausschüsse des Weißenfelser Stadtrates haben die Weichen für eine schrittweise Erhöhung der Elternbeiträge in den kommunalen Kindertagesstätten gestellt. Sowohl der Sozialauschuss als auch einen Tag später der Haupt- und Finanzausschuss sind mehrheitlich einem entsprechenden Vorschlag der Verwaltung gefolgt. Die endgültige Entscheidung trifft der Stadtrat auf seiner Sitzung am 11. Dezember.