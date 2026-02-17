In Weißenfels hat sich ein schwerer Unfall mit einem Kind ereignet. Wie es laut Polizei zu dem Zusammenstoß gekommen ist und welche Art von Verletzungen sich das Kind zugezogen hat.

Die Polizei ist am Montagnachmittag zu einem schwren Unfall in der Weißenfelser Beuditzstraße gerufen worden (Symbolfoto).

Weißenfels/MZ - Ein bei einem Verkehrsunfall in der Beuditzstraße in Weißenfels am Montagnachmittag schwer verletztes Kind ist nach Polizeiangaben von den Ärzten stabilisiert worden. Welche ersten Erkenntnisse die Polizei zum Unfallhergang hat, lesen Sie hier.