Seit 2010 sind die Kreistagsmitglieder, die Christdemokratin Jana Schumann und Linkenmitglied Olaf Schumann, ein Paar. Wie eine Beziehung über Parteigrenzen hinweg funktioniert.

Keine Unvereinbarkeit: Wie zwei Bürgermeister seit 16 Jahren eine Beziehung führen, obwohl sie der CDU und er der Linken angehört

Dieses Foto ist zwar bereits zehn Jahre alt, doch Jana und Olaf Schumann sind weiterhin ein glückliches Paar. Hündin Ella ist aber bereits gestorben. „Heute ist die Dobermannhündin Sara an unserer Seite“, so Jana Schumann.

Weißenfels/Karsdorf/MZ. - Was wohl die CDU-Spitze zu dem Ehepaar Jana und Olaf Schumann sagen würde? Immerhin gilt seit 2018 ein Unvereinbarkeitsbeschluss der Partei, der eine Zusammenarbeit der CDU sowohl mit der Linken, als auch der AfD ausschließt. Doch seit 2010 sind die Kreistagsmitglieder Jana Schumann, Christdemokratin und Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Unstruttal, sowie Olaf Schumann, Linkenmitglied und Bürgermeister der Mitgliedsgemeinde Karsdorf, ein Paar und seit 2018 verheiratet. Wie das funktioniert, obwohl beide Parteien oftmals diametrale Positionen vertreten, hat die MZ die beiden unabhängig voneinander anlässlich des Valentinstags gefragt.