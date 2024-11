Lützen - Um 11.11 Uhr haben auch die Narren in Lützen am Montag die fünfte Jahreszeit eingeläutet. In der Kleinstadt markierten elf Glockenschläge den Beginn der Session, gefolgt vom Narrhallamarsch, zu dem mehrere Formationen des 1. Lützener Carneval Klubs (LCK) auf dem Marktplatz einmarschierten. Sitzungspräsident Stefan Bargenda fand in einer kurzen Büttenrede humorvolle, aber deutliche Worte zur aktuellen Politik im Großen wie im Kleinen. Die Teenies, die Zwerge und die Minis gaben einen Vorgeschmack auf das Programm am 16. November, bevor Bürgermeister Uwe Weiß (SPD) schließlich den Rathausschlüssel an den LCK übergab - zum letzten Mal in seiner Amtszeit, die im Januar enden wird. In seiner kurzen Rede würdigte Weiß den LCK als verlässlichen Verein, der nicht nur für Spaß, sondern auch für Hilfe und Unterstützung immer bereit sei.

Die Teenies des LCK präsentieren ihren Gardetanz auf dem Lützener Marktplatz. Foto: Martin Schumann