Von einer Auto-Ladestation in Hohenmölsen im Burgenlandkreis sind die beiden festverbauten Kabel abmontiert und entwendet worden. Wie die Polizei den Sachschaden schätzt.

Hohenmölsen/MZ - Am Montag hat ein Mitarbeiter eines Energieunternehmens Anzeige beim Polizeirevier erstattet: Demnach haben bisher unbekannte Täter die beiden fest installierten Ladekabel einer Ladestation für Elektrofahrzeuge in Hohenmölsen abgetrennt und gestohlen, berichtet die Polizei. Der Schaden liege bei mehreren Tausend Euro. Die Beamten haben Ermittlungen aufgenommen.