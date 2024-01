Seit Jahren wird in Lützen über einen Supermarkt-Umzug diskutiert, so auch nächsten Dienstag im Stadtrat. Kritiker haben sich dazu angekündigt und verlangen einen Bürgerentscheid.

Lützen/MZ. - So einen Ansturm auf eine Ortschaftsratssitzung gibt es selten. Doch ins Café des Lützener Schlossmuseums mussten am Mittwochabend noch weitere Stühle hereingeholt werden, da rund 25 Bürger vor Ort waren. „Das Thema brennt den Menschen unter den Nägeln“, sagt Lützens Ortsbürgermeister Dietmar Goblirsch (CDU) der MZ im Anschluss und meint damit den neuen Standort für den Lützener Edeka-Markt, über den bereits seit über vier Jahren debattiert wird. Der Marktbetreiber möchte nämlich von der Gustav-Adolf-Straße beziehungsweise dem Lindenweg an die Schloßstraße umziehen, wo sich eine Grünfläche befindet. Der Ortschaftsrat musste sich am Mittwoch zum wiederholten Mal mit dem Bebauungsplan dazu befassen.