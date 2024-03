Hohenmölsen/MZ. - Die Stadt Hohenmölsen hat als erste beteiligte Kommune offiziell mit den Planungen für das Interkommunale Industrie- und Gewerbegebiet (IKIG) an der A9/B91 begonnen. Mit großer Mehrheit verabschiedete der Stadtrat jüngst mehrere Beschlüsse, die sich mit dem geplanten Vorhaben befassen, welches als das größte und teuerste Strukturwandelprojekt des Burgenlandkreises gesehen wird. Bis zu 277 Millionen Euro an Strukturwandelgeldern sollen investiert werden, damit bis ins Jahr 2032 rund 6.400 Industriearbeitsplätze entstehen (die MZ berichtete). „Wir geben nun den formellen Startschuss“, sagte Hohenmölsens Bürgermeister Andy Haugk (parteilos) im Stadtrat.

Wobei dies in diesem Fall nur den Hohenmölsener Bereich betrifft. Neben dem Burgenlandkreis sind auch die Städte Weißenfels, Lützen und die Einheitsgemeinde Teuchern Teil des Projekts, da das IKIG auch deren Gemeindeflächen umfassen soll. Laut Kreissprecherin Christina Vater werden die drei Kommunen in den nächsten Wochen nachziehen und mit ihren Planungen beginnen.

Gewerbegebiet auf 396 Hektar

Von den insgesamt 396 Hektar, die das IKIG umfassen soll, befinden sich 55 Hektar im Hohenmölsener Gemeindegebiet. Laut Haugk wird diese Fläche derzeit größtenteils für Landwirtschaft genutzt – dies soll im Flächennutzungsplan der Stadt geändert werden. Demnach soll die Fläche auf dem Papier in eine „gewerbliche Baufläche“ umgewandelt werden, um den Weg für das IKIG zu ebnen. Haugk: „Wir werden landwirtschaftliche Fläche wegnehmen, um Arbeitsplätze zu schaffen.“

Einen entsprechenden Beschluss hat der Stadtrat nun gefasst, laut Haugk beginnt jetzt ein entsprechendes Änderungsverfahren, das etwa ein Jahr dauern und rund 30.000 Euro kosten wird. Grund sind eine Reihe an Untersuchungen auf der Fläche und Trägerbeteiligungen, die vorgenommen werden müssen. Laut Haugk übernimmt der Landkreis 95 Prozent dieser Kosten, die Stadt selbst fünf Prozent.

Das ist ein Prozess von Jahren. Andy Haugk

Ebenfalls auf den Weg gebracht hat der Stadtrat die Aufstellung eines Bebauungsplans, der gemeinsam mit der Änderung des Flächennutzungsplans das Ziel besitzt, Baurecht für das IKIG zu schaffen. Auch diesen Beschluss muss jede einzelne beteiligte Kommune für sich auf den Weg bringen. Das entsprechende Bebauungsplanverfahren übernimmt dann jedoch nicht jede Stadt selbst, sondern ein Zweckverband, der noch gegründet werden soll und in dem der Kreis und die beteiligten Kommunen Mitglied sein sollen. Laut Christina Vater entscheidet der Kreistag im Mai über die Gründung, im Anschluss sollen die Gemeinden ihre jeweiligen Vertreter bestimmen.

Bezahlt werden soll das Bebauungsplanverfahren mit Strukturwandelgeldern, die Finanzierung des Verbands an sich – etwa Verwaltungstätigkeiten – übernimmt der Landkreis zur Hälfte. Die andere Hälfte geht durch die Kommunen und richtet sich nach dem Flächenanteil. Bei Hohenmölsen käme dabei eine Umlage von sieben Prozent heraus. Genaue Kosten stehen noch nicht fest.

Flächen gehören noch rund 100 Eigentümern

Und auch darüber hinaus gibt es noch einige ungeklärte Fragen. Etwa, was die Flächen betrifft. Laut Haugk gehören die Flächen, die insgesamt für das Gewerbegebiet verwendet werden sollen, rund 100 Eigentümern. Hier werde es in Zukunft Gespräche über Ankäufe und mögliche Ersatzflächen geben. „Das ist ein Prozess von Jahren“, so Haugk.

Für mehr Aufklärung über die Umsetzung des Vorhabens soll auch eine Machbarkeitsstudie sorgen, die laut Christina Vater im zweiten Quartal des Jahres vorliegen soll. In dieser geht es laut Haugk aber nicht mehr darum, ob das Gewerbegebiet gebaut werden kann, sondern wie. „Die Machbarkeitsstudie dient als Grundlage für die Erschließung des Gebiets“, ergänzt Christina Vater.