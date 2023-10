Hohenmölsen veranstaltet am 3. Oktober sein traditionelles Fest mit einem bunten Programm. Beereits am Montagabend findet ein Fackelumzug statt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Hohenmölsen/MZ - Das diesjährige 29. Kinder-, Stadt- und Vereinsfestes der Stadt Hohenmölsen findet traditionell am Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober, also am kommenden Dienstag statt. Rund 20 Vereine sowie Einrichtungen und Organisationen wie die Feuerwehr präsentieren sich in der Zeit von 10 bis 14 Uhr im Bürgerhaus und drum herum, wie Mitorganisatorin Gabriele Haubenreißer von der Stadtverwaltung im MZ-Gespräch verrät.