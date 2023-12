Über die Weihnachtsfeiertage ist in Weißenfels die zweite Hochwasserwarnstufe erreicht worden. Vielerorts im Burgenlandkreis blickt man angespannt auf die Flusspegel.

Hochwasserwarnstufe 2: Saalepegel erreicht Radweg in Weißenfels

Hochwasser in Weißenfels: Die Saale hat über die regenreichen Weihnachtsfeiertage ihren Jahreshöchststand in Weißenfels erreicht.

Weißenfels - Infolge anhaltender Regenfälle ist der Pegel der Saale über die zurückliegenden Weihnachtsfeiertage stetig angestiegen. Bereits an Heiligabend ist an der Messstelle in Naumburg-Grochlitz die Pegelmarke von 4,5 Meter überschritten und damit die zweite von insgesamt vier Hochwasserwarnstufen erreicht worden.