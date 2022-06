Helicopter-Einsatz bei Football-Match der Burgenlandkreis-Underdogs

Im Teucherner Stadion musste ein Football-Spieler nach Verletzung per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus transportiert werden.

Teuchern - Schockmoment für die rund 600 Gäste im Teucherner im Stadion: Beim Heimspiel der Burgenlandkreis Underdogs am vergangenen Sonntag verletzte sich ein Mitspieler der gegnerischen Salzland Racoons so schwer, dass er per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. Laut Underdog-Sektionsleiter Mike Baldauf hatte der Sportler einen Schien- und Wadenbeinbruch erlitten.