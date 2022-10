Heinrich-Schütz-Musiktage beginnen am Freitag in Weißenfels

Weißenfels/MZ - Am 14. Oktober wird in Weißenfels deutschlandweit Einmaliges geschehen. Dann wird das Ensemble „Sing & Sign“ ab 17.30 Uhr in der Marienkirche Chormusik zu Gehör bringen, die simultan in Gebärdensprache übersetzt wird. „So etwas hat es bisher nur für Werke von Bach gegeben“, sagt Dr. Maik Richter, der Leiter des Weißenfelser Heinrich-Schütz-Hauses. Im Jahr seines 350. Todestages soll nun auch Musik von Schütz für gehörlose Menschen mit den Augen zu erleben sein.

