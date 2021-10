Händler bieten am Samstag in Weißenfels Genuss mitten in der Stadt

Händler bieten am Sonnabend auf dem Weißenfelser Markt Erlesenes für Gaumen, Körper und Geist an. Wer zu den Teilnehmern gehört.

Weissenfels/MZ - Der „GenussMarkt“ in Weißenfels feiert am Sonnabend, 16. Oktober, seine zweite Auflage. 60 Teilnehmer wollen von 10 bis 17 Uhr im Stadtzentrum das Motto „Genuss für alle Sinne - kulinarisch, akustisch, optisch und für Geist, Körper, Herz und Seele“ wahr werden lassen. Der Markt ist an den traditionellen Herbstmarkt gekoppelt, der an diesem Tag ebenfalls auf dem Marktplatz stattfindet.

Wie Mitorganisatorin Bärbel Schmuck sagt, bieten die Teilnehmer unter anderem Delikatessen wie Gewürze und Teespezialitäten, ausgewählte Pflanzen und Kräuter an. Zum ersten Mal mit dabei sind Madlen und Matthias Schmidt aus Balgstädt. Sie sind aber nicht gänzlich unbekannt, waren sie dieser Tage doch in Weißenfels schon auf dem Kunst- und Handwerkermarkt „GartenLust“ dabei und wie Bärbel Schmuck sagt, sei ihr Angebot sehr gut angenommen worden. Das Geschwisterpaar produziert landwirtschaftliche Produkte - laut Schmuck natürlich, artgerecht, nachhaltig und umweltfreundlich. So leben ihre schätzungsweise 600 Hühner und ihre Strauße im Freien. Auf ihrem Gelände gibt es einen Wagen, in dem die Tiere ihre Eier legen können. Diese Produkte werden in Balgstädt in einem Eierautomaten angeboten. Die beiden Agrarunternehmer werden darüber berichten, wie ihre Firmenphilosophie funktioniert und zudem die Gelegenheit nutzen, ihr selbst hergestelltes Rapsöl zu bewerben und zu verkaufen.

„Uns ist das Besondere und die Vielfalt auch beim Essen wichtig“

Außerdem gibt es an den anderen Ständen Salben und Gestricktes aus Apolda und viele weitere Artikel. Die örtlichen Gastronomen bieten Fischbrötchen, Suppen und andere Köstlichkeiten an. „Uns ist das Besondere und die Vielfalt auch beim Essen wichtig“, begründet Bärbel Schmuck. Schon im vorigen Jahr zum ersten „GenussMarkt“ (20 Anbieter) wurden verschiedene Seifen angeboten, die Nonnen des Klosters in Helfta selbst herstellen. Übernahmen 2020 andere Teilnehmer den Verkauf, will dieses Mal die Nonne Schwester Pauline extra dazu in die Saalestadt kommen und neben den Seifen auch noch selbst hergestellte Spirituosen anbieten, kündigt Bärbel Schmuck an. Die Idee zu dieser Veranstaltung hatte die Weißenfelserin und der städtische Kulturamtsleiter Robert Brückner gemeinsam entwickelt. Sie wollten damit dem traditionellen Herbstmarkt eine Frischekur verabreichen.

Für musikalische Unterhaltung sorgt die Köstritzer Jazzband. Darüber informiert Bärbel Schmuck, die die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Stadt organisiert hat. Die Musiker um Stephan „Grete“ Weiser und Sängerin Anna Marlene Bicking sind von 11 bis 16 Uhr auf der großen Bühne auf dem Markt zu erleben. Passend dazu schenkt der Betreiber des Weißenfelser Restaurants „Altes Brauhaus“, Andreas Heidrich, Köstritzer Biere aus.