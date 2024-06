Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Teuchern - „Drei, zwei eins - Start!“, schallte es laut aus 245 Kinderkehlen. Es war der Countdown für den symbolischen ersten Spatenstich, der am letzten Schultag vor den Ferien an der Reinhard-Keiser-Grundschule gefeiert wurde. Denn während der Ferienzeit soll hier das sogenannte Haus vier abgerissen und im Laufe der nächsten zwei Jahre durch einen Neubau ersetzt werden. Dafür rollten am Freitag die Bagger der Firma Tollwitzer Kies- und Recycling-Firma an, die die Abrissarbeiten vornimmt.